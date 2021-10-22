Туреччина потрапила до "сірого списку" групи з боротьби з відмиванням грошей

Деталі

Як заявив у четвер, 21 жовтня, президент FATF Маркус Плаєр (Marcus Pleyer), хоча Анкара в останні роки домоглася значного прогресу в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, у країні все ще існують серйозні проблеми в галузі контролю турецької влади над фінансовими інститутами.

Зокрема, Плаєр нагадав, що Анкара заявила про свою рішучість продовжувати зусилля щодо поліпшення боротьби з відмиванням грошей. Він закликав уряд Туреччини "виконати це зобов'язання".

Варто відзначити, що Туреччина висловила протест проти включення в список FATF. Міністерство закордонних справ в Анкарі заявило, що включення в рейтинг є "несправедливим", і перерахувало заходи, ухвалені урядом для боротьби з фінансовими злочинами.

Доповнення

У так званий "сірий список" FATF входять 39 держав. За класифікацією організації, уряди цих країн докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Окрім Туреччини в список додалися Йорданія і Малі. У той же час Ботсвана і Маврикій були виключені з переліку.

Включення до "сірого списку" FATF може обернутися втратою іміджу для держав і мати стримуючий ефект для іноземних інвесторів. Рішення FATF включити Туреччину в список було ухвалено на тлі важкої економічної кризи в країні, що триває, знецінення турецької ліри і зростання інфляції.