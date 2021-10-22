Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28458 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 60526 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78303 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232530 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133140 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401418 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317120 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215616 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245195 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255760 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
49%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22758 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6182 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4714 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5294 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11329 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2246 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11435 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140823 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232531 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401419 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13615 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22326 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51312 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75542 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60376 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег

Киев • УНН

 • 34633 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно "следить внимательнее". Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег

Детали

Как заявил в четверг, 21 октября, президент FATF Маркус Плайер (Marcus Pleyer), хотя Анкара в последние годы добилась значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в стране все еще существуют серьезные проблемы в области контроля турецких властей над финансовыми институтами.

В частности, Плайер напомнил, что Анкара заявила о своей решимости продолжать усилия по улучшению борьбы с отмыванием денег. Он призвал правительство Турции "выполнить это обязательство".

Стоит отметить, что Турция выразила протест против включения в список FATF. Министерство иностранных дел в Анкаре заявило, что включение в рейтинг является "несправедливым", и перечислило меры, принятые правительством для борьбы с финансовыми преступлениями.

Дополнение

В так называемый "серый список" FATF входят 39 государств. По классификации организации, правительства этих стран прикладывают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо Турции в список добавились Иордания и Мали. В то же время Ботсвана и Маврикий были исключены из перечня.

Включение в "серый список" FATF может обернуться потерей имиджа для государств и оказывать сдерживающий эффект на иностранных инвесторов. Решение FATF включить Турцию в список было принято на фоне тяжелого экономического кризиса в стране, продолжающегося обесценивая турецкой лиры и роста инфляции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53