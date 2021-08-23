Туреччина посилює контроль за кордоном, аби не допустити напливу афганських мігрантів

Деталі

Посилення прикордонних заходів у Туреччині почалося, коли таліби почали наступати в Афганістані і захопили Кабул.

Влада планує додати ще 64 км до кінця року до стіни кордону, розпочатої у 2017 році. Рови, дроти та охоронні патрулі цілодобово покриватимуть решту 560 -кілометрового кордону.

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“Ми хочемо показати всьому світу, що наші кордони є непрохідними. Ми надіємось, що не буде хвилі мігрантів з Афганістану”, — сказав Мехмет Емін Більмез, губернатор східної прикордонної провінції Ван.

Доповнення

Туреччина-не єдина країна, яка встановлює бар’єри: її сусід Греція щойно завершила огорожу та систему спостереження довжиною 40 км, щоб утримати мігрантів, яким все-таки вдається в’їхати до Туреччини та спробувати потрапити до Європейського Союзу.

Влада каже, що в Туреччині зареєстровано 182 000 афганських мігрантів і приблизно 120 000 незареєстрованих. Президент Таїп Ердоган закликав європейські країни взяти на себе відповідальність за будь -який новий приплив, попередивши, що Туреччина не має наміру ставати “одиницею зберігання мігрантів у Європі”.