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Туреччина посилює контроль за кордоном, аби не допустити напливу афганських мігрантів

Туреччина посилює контроль за кордоном, аби не допустити напливу афганських мігрантів

Київ • УНН

 • 13865 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Афганці, яким вдається здійснити тижневу подорож через Іран пішки до кордону з Туреччиною, стикаються з триметровою стіною, ровами або колючим дротом, тому що турецька влада посилює зусилля, аби не допустити приплив біженців до країни. Про це пшие УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Посилення прикордонних заходів у Туреччині почалося, коли таліби почали наступати в Афганістані і захопили Кабул.

Влада планує додати ще 64 км до кінця року до стіни кордону, розпочатої у 2017 році. Рови, дроти та охоронні патрулі цілодобово покриватимуть решту 560 -кілометрового кордону.

Цитата

“Ми хочемо показати всьому світу, що наші кордони є непрохідними. Ми надіємось, що не буде хвилі мігрантів з Афганістану”, — сказав Мехмет Емін Більмез, губернатор східної прикордонної провінції Ван.

Доповнення

Туреччина-не єдина країна, яка встановлює бар’єри: її сусід Греція щойно завершила огорожу та систему спостереження довжиною 40 км, щоб утримати мігрантів, яким все-таки вдається в’їхати до Туреччини та спробувати потрапити до Європейського Союзу.

Влада каже, що в Туреччині зареєстровано 182 000 афганських мігрантів і приблизно 120 000 незареєстрованих. Президент Таїп Ердоган закликав європейські країни взяти на себе відповідальність за будь -який новий приплив, попередивши, що Туреччина не має наміру ставати “одиницею зберігання мігрантів у Європі”.

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