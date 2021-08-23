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Турция усиливает контроль за рубежом, чтобы не допустить наплыва афганских мигрантов

Турция усиливает контроль за рубежом, чтобы не допустить наплыва афганских мигрантов

Киев  •  УНН

 • 13859 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Афганцы, которым удается осуществить недельное путешествие через Иран пешком до границы с Турцией, сталкиваются с трехметровой стеной, рвами или колючей проволокой, потому что турецкие власти усиливают меры, чтобы не допустить приток беженцев в страну. Об этом пшие УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Усиление пограничных мер в Турции началось, когда талибы начали наступать в Афганистане и захватили Кабул.

Власти планируют добавить еще 64 км до конца года к стене границы, начатой в 2017 году. Рвы, провода и охранные патрули круглосуточно покрывать остальные 560 -километрового границы.

Цитата

“Мы хотим показать всему миру, что наши границы является непроходимыми. Мы надеемся, что не будет волны мигрантов из Афганистана”, - сказал Мехмет Эмин Бильмез, губернатор восточной пограничной провинции Ван.

Дополнение

Турция-не единственная страна, которая устанавливает барьеры: ее сосед Греция только завершила ограждение и систему наблюдения длиной 40 км, чтобы удержать мигрантов, которым все же удается въехать в Турцию и попробовать попасть в Европейский Союз.

Власти говорят, что в Турции зарегистрировано 182 000 афганских мигрантов и примерно 120 000 незарегистрированных. Президент Тайип Эрдоган призвал европейские страны взять на себя ответственность за любые -Какой новый прилив, предупредив, что Турция не намерена становиться “единицей хранения мигрантов в Европе”.

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