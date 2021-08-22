Греція завершує розширення стіни кордону, щоб стримувати потенційних афганських мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Греція заявила, що вона завершила огорожу на 40-кілометровому кордоні з Туреччиною. Про це повідомляє УНН з посилання на Reuters.
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Міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоідіс заявив, що останніми днями було завершено розширення існуючого 12,5-кілометрового паркану, а також високотехнологічної автоматизованої електронної системи моніторингу.
“Ми не можемо пасивно чекати можливих наслідків. Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними”, — заявив Крісохоідіс.
Нагадаємо
Туреччина затримала 200 афганських мігрантів, які прямували до Італії. В Єврокомісії закликали країни ЄС приймати біженців з Афганістану.