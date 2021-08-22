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17 березня, 19:38 • 104706 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136187 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 163531 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160739 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181910 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159575 перегляди

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Греція завершує розширення стіни кордону, щоб стримувати потенційних афганських мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Греція заявила, що вона завершила огорожу на 40-кілометровому кордоні  з Туреччиною. Про це повідомляє УНН з посилання на Reuters.

Деталі

Міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоідіс заявив, що останніми днями було завершено розширення існуючого 12,5-кілометрового паркану, а також високотехнологічної автоматизованої електронної системи моніторингу.

“Ми не можемо пасивно чекати можливих наслідків. Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними”, — заявив Крісохоідіс.

Нагадаємо

Туреччина затримала 200 афганських мігрантів, які прямували до Італії. В Єврокомісії закликали країни ЄС приймати біженців з Афганістану.

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