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Греция завершает расширение стены границы, чтобы сдерживать потенциальных афганских мигрантов

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Греция заявила, что она завершила ограждение на 40 -километровой границе с Турцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что в последние дни было завершено расширение существующего 12,5-километрового забора, а также высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.

“Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными”, - заявил Крисохоидис.

Напомним

Турция задержала 200 афганских мигрантов , направлявшихся в Италию. В Еврокомиссии призвали страны ЕС принимать беженцев из Афганистана.

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