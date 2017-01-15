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Туреччина побудувала бетонну стіну на кордоні з Сирією та Іраком

Київ • УНН

 • 16912 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Туреччина завершила зведення бетонної стіни на кордоні з Сирією та Іраком. Про це повідомило державне агентство Anadolu, передає УНН.

Завдяки вжитим заходам щодо зміцнення кордонів, Туреччина в 2016 році запобігла понад 57 тисяч спроб їх незаконного його перетину.

Близько 90 відсотків цих спроб були здійснені на турецько-сирійському кордоні. Абсолютна більшість з 420 тисяч осіб, затриманих при спробі нелегального перетину кордону, - сирійці.

Зазначимо, що довжина одного тільки турецько-сирійського кордону понад 800 кілометрів, так що побудована стіна не закриє її повністю.
У свою чергу і Болгарія зводить тимчасову стіну на кордон з Туреччиною. Будівництво почалося в 2014 році, за минулі роки Софія витратила на ці цілі понад 50 мільйонів доларів США.

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