Турция построила бетонную стену на границе с Сирией и Ираком
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Турция завершила возведение бетонной стены на границе с Сирией и Ираком. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu, передает УНН.
Благодаря принятым мерам по укреплению границ, Турция в 2016 году предотвратила более 57 000 попыток незаконного ее пересечения.
Около 90 процентов этих попыток были осуществлены на турецко-сирийской границе. Абсолютное большинство из 420 000 человек, задержанпых при попытке нелегального пересечения границы, - сирийцы.
Отметим, что длина одной только турецко-сирийской границы более 800 километров, так что построенная стена не покроет ее полностью.
В свою очередь и Болгария сводит временную стену на границе с Турцией. Строительство началось в 2014 году, за прошедшие годы София потратила на эти цели более 50 млн долларов США.