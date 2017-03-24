Туреччина після референдуму повністю перегляне зв'язки з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Туреччина після референдуму продовжить економічне партнерство з Європейським Союзом, але перегляне всі політичні та адміністративні зв’язки з ним. Про це заявив в інтерв’ю медіакомпанії CNN Turk у четвер, 23 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН.
За словами Р.Ердогана, відносини з ЄС будуть переглянуті “від А до Я”, як тільки відбудеться голосування 16 квітня.
Президент Туреччини знову звинуватив європейські країни в тому, що вони не дозволили турецьким політикам агітувати за реформу, тоді як її противникам були надані майданчики для виступів. Він також звинуватив Німеччину в підтримці тероризму і вказав, що не має наміру відвідувати ФРН до референдуму.
Варто зазначити, що напередодні, 22 березня, Р.Ердоган пов’язав безпеку європейців з діями урядів європейських країн щодо Анкари.