Туреччина після референдуму повністю перегляне зв'язки з ЄС

За словами Р.Ердогана, відносини з ЄС будуть переглянуті “від А до Я”, як тільки відбудеться голосування 16 квітня.

Президент Туреччини знову звинуватив європейські країни в тому, що вони не дозволили турецьким політикам агітувати за реформу, тоді як її противникам були надані майданчики для виступів. Він також звинуватив Німеччину в підтримці тероризму і вказав, що не має наміру відвідувати ФРН до референдуму.

Варто зазначити, що напередодні, 22 березня, Р.Ердоган пов’язав безпеку європейців з діями урядів європейських країн щодо Анкари.