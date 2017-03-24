Турция после референдума полностью пересмотрит связи с ЕС

По словам Р. Эрдогана, отношения с ЕС будут пересмотрены "от А до Я", как только состоится голосование 16 апреля.

Президент Турции вновь обвинил европейские страны в том, что они не позволили турецким политикам агитировать за реформу, тогда как ее противникам были предоставлены площадки для выступлений. Он также обвинил Германию в поддержке терроризма и указал, что не намерен посещать ФРГдо референдума.

Стоит отметить, что накануне, 22 марта, Р.Эрдоган связал безопасность европейцев с действиями правительств европейских стран по Анкаре.