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Турция после референдума полностью пересмотрит связи с ЕС

Турция после референдума полностью пересмотрит связи с ЕС

Киев • УНН

 • 14502 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Турция после референдума продолжит экономическое партнерство с Европейским Союзом, но пересмотрит все политические и административные связи с ним. Об этом заявил в интервью медиакомпании CNN Turk в четверг, 23 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.

По словам Р. Эрдогана, отношения с ЕС будут пересмотрены "от А до Я", как только состоится голосование 16 апреля.

Президент Турции вновь обвинил европейские страны в том, что они не позволили турецким политикам агитировать за реформу, тогда как ее противникам были предоставлены площадки для выступлений. Он также обвинил Германию в поддержке терроризма и указал, что не намерен посещать ФРГдо референдума.

Стоит отметить, что накануне, 22 марта, Р.Эрдоган связал безопасность европейцев с действиями правительств европейских стран по Анкаре.

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