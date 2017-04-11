Туреччина підтвердила застосування зарину під час атак в Сирії

"Було встановлено, що використовували газ зарин", - сказав міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг.

Такі результати були визначені після аналізу зразків крові і сечі постраждалих від нападу в провінції Ідліб, які були доставлені на лікування до Туреччини. Троє з них померли в лікарні.

Нагадаємо, що внаслідок газової атаки в контрольованом повстанцями Хан Шейхуні загинуло 87 цивільних, включно з 31 дитиною. Туреччина та США поклали відповідальність за атаку на сирійського президента Башара Асада.

Зарин потрапляє в організм при вдиханні або вбирається через шкіру і вбиває людину паралізуючи дихальний центр центральної нервової системи і також паралізуючи м'язи навколо легких.

Як повідомляв УНН, Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що хімічні атаки в Сирії стали наслідком невиконання Росією зобов'язань у рамках домовленостей від 2013 року про ліквідацію сирійської хімічної зброї.