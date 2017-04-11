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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77612 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111225 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169470 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124602 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121749 просмотра

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Турция подтвердила применения зарина во время атак в Сирии

Турция подтвердила применения зарина во время атак в Сирии

Киев  •  УНН

 • 13600 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Турции сообщили, что тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли десятки людей на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Было установлено, что использовали газ зарин", - сказал министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

Такие результаты были определены после анализа образцов крови и мочи пострадавших от нападения в провинции Идлиб, которые были доставлены на лечение в Турцию. Трое из них скончались в больнице.

Напомним, что в результате газовой атаки в контролируемых повстанцами Хан Шейхуне погибло 87 гражданских, включая 31 ребенок. Турция и США возложили ответственность за атаку на сирийского президента Башара Асада.

Зарин попадает в организм при вдыхании или впитывается через кожу и убивает человека парализуя дыхательный центр центральной нервной системы и также парализуя мышцы вокруг легких.

Как сообщал УНН, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что химические атаки в Сирии стали следствием невыполнения Россией обязательств в рамках договоренностей с 2013 года о ликвидации сирийского химического оружия.

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