Турция подтвердила применения зарина во время атак в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Турции сообщили, что тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли десятки людей на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Было установлено, что использовали газ зарин", - сказал министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.
Такие результаты были определены после анализа образцов крови и мочи пострадавших от нападения в провинции Идлиб, которые были доставлены на лечение в Турцию. Трое из них скончались в больнице.
Напомним, что в результате газовой атаки в контролируемых повстанцами Хан Шейхуне погибло 87 гражданских, включая 31 ребенок. Турция и США возложили ответственность за атаку на сирийского президента Башара Асада.
Зарин попадает в организм при вдыхании или впитывается через кожу и убивает человека парализуя дыхательный центр центральной нервной системы и также парализуя мышцы вокруг легких.
Как сообщал УНН, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что химические атаки в Сирии стали следствием невыполнения Россией обязательств в рамках договоренностей с 2013 года о ликвидации сирийского химического оружия.