Туреччина офіційно заборонила своїм суднам відвідувати окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Рішення Туреччини про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим є міцним сигналом та свідченням дружності між Україною та Турецькою Республікою. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами зустрічі із Прем’єр-міністром Турецької Республіки Біналі Йилдиримом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
"Сьогодні у день візиту ми отримали ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Це дуже міцний сигнал", - наголосив він.
Глава українського уряду подякував Туреччині за підтримку України, її територіальної цілісності та незалежності.
Він також підкреслив особливу роль Турецької Республіки щодо підтримки кримських татар.
"Ваша позиція щодо кримських татар є дуже важливою для нас і ваше бажання підтримати у таких непростих умовах є свідченням найвищого ступеня дружності між нашими країнами", - наголосив він.
Прем’єр-міністр Турецької Республіки Біналі Йилдирим запевнив, що Туреччина підтримує Україну, засуджуючи анексію Криму та підтримуючи територіальну цілісність.
Він відзначив зусилля українського уряду, спрямовані на вирішення проблем кримських татар.
Нагадаємо, 11 березня Туреччина припинила поромне сполучення з Кримом. Крім того турецькі порти не приймали кримські судна.