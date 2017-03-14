Туреччина очікує від ЄС скасування віз – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Якщо Європейський союз не скасує візовий режим з Туреччиною, то Анкара вдасться до кроків, передбачених двосторонньою угодою про реадмісію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
“Ми розуміємо, що Євросоюз намагається тягнути час. Але наше терпіння теж не безмежне. Лібералізації візового режиму чекають і громадяни Туреччини. Якщо ЄС не скасує візи, то ми зробимо кроки, передбачені угодою про реадмісію”, - заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
За його словами, підписана Брюсселем і Анкарою угода стосувалася міграції, реадмісії та лібералізації візового режиму.
“Анкара з самого початку і повністю виконала всі пункти угоди. Нехай Європа не вводить нас в оману, і ми зробимо необхідні кроки”, - наголосив М. Чавушоглу.
Нагадаємо, що взаємини офіційної Анкари з ЄС погіршилися внаслідок дипломатичного конфлікту між Туреччиною та Нідерландами, спричиненого забороною агітаційного виступу Мевлюта Чавушоглу перед співвітчизниками в Роттердамі з приводу майбутнього конституційного референдуму.
Як повідомляв УНН, у Туреччині не виключили перегляду угоди ЄС з питань біженців.
Також Туреччина вирішила призупинити дипломатичні контакти з Нідерландами.