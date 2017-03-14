Туреччина очікує від ЄС скасування віз – МЗС

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Якщо Європейський союз не скасує візовий режим з Туреччиною, то Анкара вдасться до кроків, передбачених двосторонньою угодою про реадмісію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

“Ми розуміємо, що Євросоюз намагається тягнути час. Але наше терпіння теж не безмежне. Лібералізації візового режиму чекають і громадяни Туреччини. Якщо ЄС не скасує візи, то ми зробимо кроки, передбачені угодою про реадмісію”, - заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, підписана Брюсселем і Анкарою угода стосувалася міграції, реадмісії та лібералізації візового режиму.

“Анкара з самого початку і повністю виконала всі пункти угоди. Нехай Європа не вводить нас в оману, і ми зробимо необхідні кроки”, - наголосив М. Чавушоглу.

Нагадаємо, що взаємини офіційної Анкари з ЄС погіршилися внаслідок дипломатичного конфлікту між Туреччиною та Нідерландами, спричиненого забороною агітаційного виступу Мевлюта Чавушоглу перед співвітчизниками в Роттердамі з приводу майбутнього конституційного референдуму.

Як повідомляв УНН, у Туреччині не виключили перегляду угоди ЄС з питань біженців.

Також Туреччина вирішила призупинити дипломатичні контакти з Нідерландами.

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