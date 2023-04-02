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Туреччина нейтралізувала 340 терористів за останні 3 місяці – голова Міноборони

Туреччина нейтралізувала 340 терористів за останні 3 місяці – голова Міноборони

Київ • УНН

 • 742548 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Збройні сили Туреччини нейтралізували 340 терористів PKK/YPG за останні три місяці, заявив міністр національної оборони країни Хулусі Акар, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Цитата

«Ми сповнені рішучості і здатні врятувати наш народ від цього лиха, яке переслідує наш благородний народ протягом 40 років. Турецькі солдати нейтралізували 340 терористів протягом останніх трьох місяців. Ми сповнені рішучості нейтралізувати терористів, незалежно від того, хто за ними стоїть, чи надають вони зброю, гелікоптери, боєприпаси чи гроші», — заявив Акар.

Він додав, що єдиною метою Анкари є тероризм, який загрожує кордонам країни та національній безпеці.

Додамо

У своїй більш ніж 35-річній терористичній кампанії проти Туреччини PKK, внесена до списку терористичних організацій Туреччиною, США та ЄС, несе відповідальність за загибель понад 40 000 осіб, включаючи жінок, дітей та немовлят.

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