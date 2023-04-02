Турция нейтрализовала 340 террористов за последние 3 месяца - глава Минобороны

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«Мы полны решимости и способны спасти наш народ от этого бедствия, которое преследует наш благородный народ на протяжении 40 лет. Турецкие солдаты нейтрализовали 340 террористов в течение последних трех месяцев. Мы полны решимости нейтрализовать террористов, независимо от того, кто за ними стоит, предоставляют ли они оружие, вертолеты, боеприпасы или деньги», — заявил Акар.

Он добавил, что единственной целью Анкары является терроризм, который угрожает границам страны и национальной безопасности.

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В своей более чем 35-летней террористической кампании против Турции PKK, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.