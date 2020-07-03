Туреччина готова надати допомогу Україні для подолання наслідків повеней

“Мевлют Чавушоглу наголосив на відданості Туреччини домовленості про будівництво житла для вимушених переселенців із Криму. Він також заявив про готовність турецької сторони виділити допомогу для подолання наслідків повеней у західних областях нашої держави”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Данія надасть Україні рятувальну техніку для подолання наслідків повеней у західних областях.