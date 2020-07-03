Туреччина готова надати допомогу Україні для подолання наслідків повеней
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона готова виділити допомогу для подолання наслідків повеней у західних областях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.
“Мевлют Чавушоглу наголосив на відданості Туреччини домовленості про будівництво житла для вимушених переселенців із Криму. Він також заявив про готовність турецької сторони виділити допомогу для подолання наслідків повеней у західних областях нашої держави”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Данія надасть Україні рятувальну техніку для подолання наслідків повеней у західних областях.