Турчинов: Росія вивела офіцерів із СЦКК, щоб перейти до активізації військових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Росія вивела своїх офіцерів з СЦКК, щоб почати активізацію військових дій на сході України. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов на відкритті фотовиставки на честь лейтенанта Збройних Сил, Народного героя України Аміни Окуєвої, передає кореспондент УНН.
“Ви знаєте, дійсно, в односторонньому порядку, цинічно, не маючи жодних підстав, Росія поставила перед фактом Україну та світ, що вони відкликають своїх офіцерів із СЦКК, і це зразу можна пов’язати з ескалацією на фронті”, — сказав він.
Він нагадав, що потужні обстріли, зокрема з використанням і важкої артилерії, і систем залпового вогню, відбуваються в останні дні, зокрема в напрямку цивільних населених пунктів.
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"Тому ми не можемо виключати, що вони виводять своїх офіцерів, для того щоб почати активізацію не просто військових провокацій, а уже військових дій", - повідомив О.Турчинов.
Проте, за його словами, Збройні сили України готові до будь-яких провокацій.
“Ми, безумовно, будемо посилювати наші позиції на фронті, і я все ж таки сподіваюсь, що нормандський формат, який повинен бути, дасть оцінку спробі Росії не просто піти шляхом ескалації, а повністю перекреслити будь-які можливі можливості дипломатичним шляхом припинити агресію Росії на сході України і в Криму”, — підкреслив він.
Нагадаємо, Росія відкликала своїх представників із СЦКК 19 грудня.