Турчинов: Россия вывела офицеров из СЦКК, чтобы перейти к активизации военных действий

"Вы знаете, действительно, в одностороннем порядке, цинично, не имея никаких оснований, Россия поставила перед фактом Украину и мир, что они отзывают своих офицеров из СЦКК, и это сразу можно связать с эскалацией на фронте", - сказал он.

Он напомнил, что мощные обстрелы, в частности с использованием и тяжелой артиллерии и систем залпового огня, происходят в последние дни в том числе в направлении гражданских населенных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полторак объяснил, почему РФ решила вывести своих офицеров из СЦКК

"Поэтому мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров, для того чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий", - сообщил А.Турчинов.

Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины готовы к любым провокациям.

"Мы, безусловно, будем усиливать наши позиции на фронте, и я все же надеюсь, что нормандский формат, который должен быть, даст оценку попытке России не просто пойти по пути эскалации, а полностью перечеркнуть любые возможные возможности дипломатическим путем прекратить агрессию России на востоке Украины и в Крыму", - подчеркнул он.

Напомним, Россия отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.