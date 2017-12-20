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Турчинов: Россия вывела офицеров из СЦКК, чтобы перейти к активизации военных действий

Турчинов: Россия вывела офицеров из СЦКК, чтобы перейти к активизации военных действий

Киев  •  УНН

 • 10023 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Россия вывела своих офицеров из СЦКК, чтобы начать активизацию военных действий на востоке Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на открытии фотовыставки в честь лейтенанта Вооруженных Сил, Народного героя Украины Амины Окуевои, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, действительно, в одностороннем порядке, цинично, не имея никаких оснований, Россия поставила перед фактом Украину и мир, что они отзывают своих офицеров из СЦКК, и это сразу можно связать с эскалацией на фронте", - сказал он.

Он напомнил, что мощные обстрелы, в частности с использованием и тяжелой артиллерии и систем залпового огня, происходят в последние дни в том числе в направлении гражданских населенных пунктов.

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"Поэтому мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров, для того чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий", - сообщил А.Турчинов.

Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины готовы к любым провокациям.

"Мы, безусловно, будем усиливать наши позиции на фронте, и я все же надеюсь, что нормандский формат, который должен быть, даст оценку попытке России не просто пойти по пути эскалации, а полностью перечеркнуть любые возможные возможности дипломатическим путем прекратить агрессию России на востоке Украины и в Крыму", - подчеркнул он.

Напомним, Россия отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

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