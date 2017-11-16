Турчинов про святкування Католицького Різдва: Україна відривається від російських імперських стандартів

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Київ • УНН

 • 16482 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна відривається від московських календарів та російських імперських стандартів. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі після ухвалення народними депутатами закону про запровадження святкування Різдва Христового двічі - 25 грудня та 7 січня. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.

За його словами, тепер Україна святкуватиме Різдво Христове “разом з усім цивілізованим світом, відповідно до календаря, за яким ми живемо”.

“Це важливе світоглядне історичне рішення, яке посилить європейські інтеграційні позиції України та дозволить нам відірватися від московських календарів та російських імперських стандартів”, — зазначив Секретар РНБО.

Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби зробила день святкування Різдва католиками - 25 грудня - вихідним, а 2 травня - робочим днем.

Українські Національні Новини

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