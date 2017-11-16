Турчинов про святкування Католицького Різдва: Україна відривається від російських імперських стандартів

За його словами, тепер Україна святкуватиме Різдво Христове “разом з усім цивілізованим світом, відповідно до календаря, за яким ми живемо”.

“Це важливе світоглядне історичне рішення, яке посилить європейські інтеграційні позиції України та дозволить нам відірватися від московських календарів та російських імперських стандартів”, — зазначив Секретар РНБО.

Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби зробила день святкування Різдва католиками - 25 грудня - вихідним, а 2 травня - робочим днем.