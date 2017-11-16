Турчинов о праздновании католического Рождества: Украина отрывается от российских имперских стандартов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина отрывается от московских календарей и российских имперских стандартов. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии после принятия народными депутатами закона о введении празднования Рождества Христова дважды - 25 декабря и 7 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.
По его словам, теперь Украина будет праздновать Рождество Христово "вместе со всем цивилизованным миром, согласно календарю, по которому мы живем".
"Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит нам оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов", - отметил Секретарь СНБО.
Напомним, Верховная Рада со второй попытки сделала день празднования Рождества а католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.