Турчинов о праздновании католического Рождества: Украина отрывается от российских имперских стандартов

По его словам, теперь Украина будет праздновать Рождество Христово "вместе со всем цивилизованным миром, согласно календарю, по которому мы живем".

"Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит нам оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов", - отметил Секретарь СНБО.

Напомним, Верховная Рада со второй попытки сделала день празднования Рождества а католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.