Турчинов про конфлікт у “ЛНР”: ми не тільки дамо відсіч провокаціям, але й покращимо позиції

“Ви маєте інформацію, що відбулася конфліктна ситуація між різними кримінальними угрупованнями, які входять до окупаційної адміністрації на окупованих територіях Сходу нашої країни. У зв’язку з цим загостренням російське військове керівництво збільшило військовий контингент, який знаходиться на окупованій території. У зв’язку з цим виникли деякі проблемні питання і ті військові зіткнення, про які ми знаємо. На превеликий жаль, під час цих військових зіткнень, зокрема, в районі Кримського не тільки ворог поніс значні втрати, але й втрати понесли українські військові. Зокрема, ми маємо протягом доби п’ять загиблих наших військових”, — наголосив він.

Турчинов наголосив, що під час військового кабінету ситуація була проаналізована, а також було розуміння, що зі збільшенням російської присутності на Донбасі відбуватимуться загострення, “але Збройні сили України контролюють ситуацію".

"Я переконаний, що ми не тільки дамо відсіч провокаціям російських військ, але й значно покращимо наші позиції”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, в "ДНР" вночі сталися диверсії, є загиблі.