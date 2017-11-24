Турчинов про конфлікт у “ЛНР”: ми не тільки дамо відсіч провокаціям, але й покращимо позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопад. УНН. Україна не тільки дасть відсіч можливим провокаціям у зв’язку з конфліктом у так званій “ЛНР”, але й може покращити свої позиції. Про це сьогодні сказав журналістам секретар РНБО Олександр Турчинов, передає УНН.
“Ви маєте інформацію, що відбулася конфліктна ситуація між різними кримінальними угрупованнями, які входять до окупаційної адміністрації на окупованих територіях Сходу нашої країни. У зв’язку з цим загостренням російське військове керівництво збільшило військовий контингент, який знаходиться на окупованій території. У зв’язку з цим виникли деякі проблемні питання і ті військові зіткнення, про які ми знаємо. На превеликий жаль, під час цих військових зіткнень, зокрема, в районі Кримського не тільки ворог поніс значні втрати, але й втрати понесли українські військові. Зокрема, ми маємо протягом доби п’ять загиблих наших військових”, — наголосив він.
Турчинов наголосив, що під час військового кабінету ситуація була проаналізована, а також було розуміння, що зі збільшенням російської присутності на Донбасі відбуватимуться загострення, “але Збройні сили України контролюють ситуацію".
"Я переконаний, що ми не тільки дамо відсіч провокаціям російських військ, але й значно покращимо наші позиції”, — резюмував він.
Як повідомляв УНН, в "ДНР" вночі сталися диверсії, є загиблі.