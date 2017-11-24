Турчинов о конфликте в "ЛНР": мы не только дадим отпор провокациям, но и улучшим позиции

"Вы имеете информацию, которая состоялась конфликтная ситуация между различными криминальными группировками, которые входят в оккупационной администрации на оккупированных территориях Востока нашей страны. В связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный контингент, который находится на оккупированной территории. В связи с этим возникли некоторые проблемные вопросы и те военные столкновения, о которых мы знаем. К большому сожалению, во время этих военных столкновений, в частности, в районе Крымского не только враг понес значительные потери, но и потери понесли украинские военные. В частности, мы в течение суток пять погибших наших военных ", - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что во время военного кабинета ситуация была проанализирована, а также было понимание, что с увеличением российского присутствия на Донбассе происходить обострения, "но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию".

"Я убежден, что мы не только дадим отпор провокациям российских войск, но и значительно улучшим наши позиции", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, в "ДНР" ночью произошли диверсии , есть погибшие.