Турчинов о конфликте в "ЛНР": мы не только дадим отпор провокациям, но и улучшим позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина не только даст отпор возможным провокациям в связи с конфликтом в так называемой "ЛНР", но и может улучшить свои позиции. Об этом сказал журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН.
"Вы имеете информацию, которая состоялась конфликтная ситуация между различными криминальными группировками, которые входят в оккупационной администрации на оккупированных территориях Востока нашей страны. В связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный контингент, который находится на оккупированной территории. В связи с этим возникли некоторые проблемные вопросы и те военные столкновения, о которых мы знаем. К большому сожалению, во время этих военных столкновений, в частности, в районе Крымского не только враг понес значительные потери, но и потери понесли украинские военные. В частности, мы в течение суток пять погибших наших военных ", - подчеркнул он.
Турчинов отметил, что во время военного кабинета ситуация была проанализирована, а также было понимание, что с увеличением российского присутствия на Донбассе происходить обострения, "но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию".
"Я убежден, что мы не только дадим отпор провокациям российских войск, но и значительно улучшим наши позиции", - резюмировал он.
Как сообщал УНН, в "ДНР" ночью произошли диверсии , есть погибшие.