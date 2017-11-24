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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79257 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 69693 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76797 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Турчинов о конфликте в "ЛНР": мы не только дадим отпор провокациям, но и улучшим позиции

Киев  •  УНН

 • 13051 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина не только даст отпор возможным провокациям в связи с конфликтом в так называемой "ЛНР", но и может улучшить свои позиции. Об этом сказал журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН.

"Вы имеете информацию, которая состоялась конфликтная ситуация между различными криминальными группировками, которые входят в оккупационной администрации на оккупированных территориях Востока нашей страны. В связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный контингент, который находится на оккупированной территории. В связи с этим возникли некоторые проблемные вопросы и те военные столкновения, о которых мы знаем. К большому сожалению, во время этих военных столкновений, в частности, в районе Крымского не только враг понес значительные потери, но и потери понесли украинские военные. В частности, мы в течение суток пять погибших наших военных ", - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что во время военного кабинета ситуация была проанализирована, а также было понимание, что с увеличением российского присутствия на Донбассе происходить обострения, "но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию".

"Я убежден, что мы не только дадим отпор провокациям российских войск, но и значительно улучшим наши позиции", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, в "ДНР" ночью произошли диверсии , есть погибшие.

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