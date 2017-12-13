Турчинов поїхав на засідання Комісії Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов поїхав до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО і розповість учасникам зустрічі про безпекову ситуацію на сході Європи та протидію російській агресії. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
"Секретар РНБО Олександр Турчинов перебуває у штаб-квартирі НАТО, де проведе переговори з Генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом. Програмою візиту передбачена участь секретаря РНБО України та Генерального секретаря НАТО у засіданні Комісії Україна-НАТО, де О.Турчинов виступить з розгорнутою доповіддю з питань безпекової ситуації на сході Європи та протидії російській агресії", - йдеться у повідомленні.
Також запланована зустріч секретаря РНБО України з начальником штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Маркусом Кнайпом.
Планується також, що О.Турчинов відвідає багатоцільовий центр управління операціями з врегулювання криз та ситуаційний центр штаб-квартири НАТО.
Нагадаємо, засідання Комісії Україна-НАТО очікується 14 грудня.