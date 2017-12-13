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Турчинов поехал на заседание Комиссии Украина-НАТО

Турчинов поехал на заседание Комиссии Украина-НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поехал в Брюссель, где примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и расскажет участникам встречи о ситуацие с безопасностью на востоке Европы и противодействии российской агрессии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.

"Секретарь СНБО Александр Турчинов находится в штаб-квартире НАТО, где проведет переговоры с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Программой визита предусмотрено участие секретаря СНБО Украины и Генерального секретаря НАТО в заседании Комиссии Украина-НАТО, где А.Турчинов выступит с развернутым докладом по вопросам ситуации безопасности на востоке Европы и противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также запланирована встреча секретаря СНБО Украины с начальником штаба Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Маркусом Кнайпом.

Планируется также, что А.Турчинов посетит многоцелевой центр управления операциями по урегулированию кризисов и ситуационный центр штаб-квартиры НАТО.

Напомним, заседание Комиссии Украина-НАТО ожидается 14 декабря.

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