Турчинов пояснив, чому Україна в односторонньому порядку не розриває угоду про дружбу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна не розриває з Російською Федерацією угоду про дружбу і співпрацю в односторонньому порядку для того, щоб мати сильні позиції у міжнародних судах, що Росія була гарантом територіальної цілісності нашої держави, але не виконала своїх обов'язків. Про це сьогодні в ході допиту в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Для того, щоб мати серйозну позицію у міжнародних судах, нам треба мати цю угоду. В ній Росія чітко визнає кордони України і її цілісність... Росія дуже би хотіла, щоб Україна відмовилася від цієї угоди і кордонів, які ми маємо з кінця Другої Світової війни”, — сказав Турчинов.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.