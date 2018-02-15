Турчинов объяснил, почему Украина в одностороннем порядке не разрывает договор о дружбе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина не разрывает с Российской Федерацией соглашение о дружбе и сотрудничестве в одностороннем порядке для того, чтобы иметь сильные позиции в международных судах, что Россия была гарантом территориальной целостности нашего государства, но не выполнила своих обязанностей. Об этом сегодня в ходе допроса в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Для того, чтобы иметь серьезную позицию в международных судах, нам надо иметь это соглашение. В нем Россия четко признает границы Украины и ее целостность ... Россия очень бы хотела, чтобы Украина отказалась от этой сделки и границ, которые мы имеем с конца Второй мировой войны", - сказал Турчинов.
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Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.