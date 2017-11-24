Турчинов не розуміє, чому українські партнери затягують з наданням летальної зброї

“Я переконаний, що немає сьогодні пояснень і підстав, чому наші стратегічні партнери затягують з питанням військово-технічної співпраці, в тому числі, й питаннях постачання і виробництва сучасної летальної зброї”, — наголосив він.

О.Турчинов підкреслив, що питання військово-технічної співпраці, а також отримання летальної зброї наразі не знімається з порядку денного.

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“США вже декілька разів приймали рішення, але від прийняття рішення до постачання летальної зброї ми ніяк цей відрізок не пройдемо. Сподіваюся, що це відбудеться. І це для нас принципово і з політичної позиції, тому що це виконання тим самих угод щодо забезпечення нашої безпеки, незалежності”, - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, Сполучені Штати уже продають Україні оборонну летальну зброю.