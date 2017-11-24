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Турчинов не розуміє, чому українські партнери затягують з наданням летальної зброї

Турчинов не розуміє, чому українські партнери затягують з наданням летальної зброї

Київ • УНН

 • 14795 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не розуміє, чому українські партнери затягують з питанням надання летального озброєння. Про це він сьогодні сказав журналістам після демонстрації нового обладнання з виробництва боєприпасів у ДАХК "Артем", передає УНН.

“Я переконаний, що немає сьогодні пояснень і підстав, чому наші стратегічні партнери затягують з питанням військово-технічної співпраці, в тому числі, й питаннях постачання і виробництва сучасної летальної зброї”, — наголосив він.

О.Турчинов підкреслив, що питання військово-технічної співпраці, а також отримання летальної зброї наразі не знімається з порядку денного.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї

“США вже декілька разів приймали рішення, але від прийняття рішення до постачання летальної зброї ми ніяк цей відрізок не пройдемо. Сподіваюся, що це відбудеться. І це для нас принципово і з політичної позиції, тому що це виконання тим самих угод щодо забезпечення нашої безпеки, незалежності”, - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, Сполучені Штати уже продають Україні оборонну летальну зброю.

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