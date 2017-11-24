Турчинов не понимает, почему украинские партнеры затягивают с предоставлением летального оружия

"Я убежден, что нет сегодня объяснений и оснований, почему наши стратегические партнеры затягивают с вопросом военно-технического сотрудничества, в том числе и вопросах поставок и производства современной летальной оружия", - подчеркнул он.

Турчинов подчеркнул, что вопросы военно-технического сотрудничества, а также получения летальной оружия пока не снимается с повестки дня.

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"США уже несколько раз принимали решение, но от принятия решения до поставки летальной оружия мы никак этот отрезок не пройдем. Надеюсь, что это произойдет. И это для нас важно и с политической позиции, потому что это выполнение тем же соглашений по обеспечению нашей безопасности, независимости", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, Соединенные Штаты уже продают Украины оборонительное летальное оружие.