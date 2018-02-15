Турчинов: Наришкін погрожував знищенням України, якщо у Криму почнуть гинути росіяни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Член Радбезу Російської Федерації Сергій Наришкін погрожував знищенням України, якщо у Криму на початку 2014 року почнуть гинути росіяни. Про це сьогодні під час доповіді в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Під час засідання РНБО (28 лютого 2014 року-ред.) мені зателефонував пан Наришкін, і він повідомив мене, що Російська Федерація визнає мене тільки як легітимного голову Верховної Ради, і не визнає легітимним керівником держави. Легітимним главою держави вони визнають Януковича. У той же час Наришкін попередив, що, якщо будуть жертви серед росіян у Криму, вони застосують всі методи для знищення влади України і української державності”, — сказав Турчинов.
Водночас він зазначив, що 1 березня 2014 року “під час розмови у радбезі ООН у російської сторони не було жодної аргументації агресії в Криму, крім листа Януковича”.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.