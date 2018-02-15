Турчинов: Нарышкин угрожал уничтожением Украины, если в Крыму начнут гибнуть русские

"Во время заседания СНБО (28 февраля 2014 ред.) мне позвонил господин Нарышкин, и он сообщил мне, что Российская Федерация признает меня только как легитимного председателя Верховной Рады, и не признает легитимным главой государства. Легитимным главой государства они признают Януковича. В то же время Нарышкин предупредил, что, если будут жертвы среди русских в Крыму, они применят все методы для уничтожения власти Украины и украинской государственности", - сказал Турчинов.

В то же время он отметил, что 1 марта 2014 года "во время разговора в Совбезе ООН у российской стороны не было никакой аргументации агрессии в Крыму, кроме письма Януковича".

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Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.