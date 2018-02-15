Турчинов: мені не відомо про завезення зброї на Майдан
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Секретар РНБО Олександр Турчинов запевняє, що йому не були відомі випадки можливого завезення зброї активістами Майдану наприкінці 2013 – початку 2014 років. Про це Турчинов заявив сьогодні в ході доповіді в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Мені не відомо факту, щоб на Майдан з західної України привозилася зброя... Що стосується дій учасників протесту, вони діяли адекватно ситуації. Коли почали атакувати нас, то полум'я було єдиним нашим захистом”, — сказав Турчинов, даючи відповіді на запитання сторони захисту Януковича.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.