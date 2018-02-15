Турчинов: мне не известно о завозе оружия на Майдан
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Секретарь СНБО Александр Турчинов уверяет, что ему не были известны случаи возможного завоза оружия активистами Майдана в конце 2013 - начале 2014 годов. Об этом Турчинов заявил сегодня в ходе доклада в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Мне не известно факта чтобы на Майдан с западной Украины привозилась оружие... Что касается действий протестующих, они действовали адекватно ситуации. Когда начали атаковать нас, то пламя было единственным нашей защитой", - сказал Турчинов, давая ответы на вопросы стороны защиты Януковича.
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Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.