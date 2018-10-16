Турчинов і президент ПА НАТО обговорили стратегію протидії РФ

“Росія використовує весь арсенал гібридної агресії проти України, розглядаючи нашу державу як випробувальний майданчик для технологій, які потім використовуються проти Європи та США”, — сказав Турчинов.

За словами Секретаря РНБО України, РФ посилює військову присутність в Азово-Чорноморському регіоні, окрім того, на кордоні з Україною РФ продовжує розгортати військову інфраструктуру та посилювати військові підрозділи збройних сил.

Секретар РНБО України наголосив, що попри війну Україна активно реформує сектор безпеки і оборони, який розбудовується за моделлю країн-членів НАТО.

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Говорячи про необхідність продовження санкцій проти РФ, Турчинов зазначив, що “не зовсім зрозуміла позиція Європи, яка, продовжуючи санкції, дозволяє Росії будувати Північний потік-2, таким чином підтримуючи стратегічні економічні інтереси РФ та наражаючи свій енергетичний комплекс на небезпеку”.

Співрозмовники також обговорили питання інтенсифікації співробітництва з країнами-членами НАТО в питаннях військово-технічної співпраці.

Своєю чергою, Юкнявічєнє наголосила, що Україна завжди на порядку денному в ПА НАТО.

“Сьогодні у всіх держав є чітке розуміння агресивної ролі Росії та тієї позиції, яку займає ця країна в світі”, — зазначила Президент Парламентської асамблеї НАТО, резюмувавши, що сильна Україна — це важливий елемент європейської системи безпеки.

Раніше УНН повідомляв, що Україна і НАТО домовляються про посилення співпраці щодо безпеки військових складів.