Турбота за всяку ціну: собака приносить господареві випадкові предмети, щоб привернути увагу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Тревіс Зандер поділився фото з його собакою Стелою і різними предметами, які Стела приносить своєму господареві, щоб той звернув на неї увагу, передає УНН з посиланням на 9GAG.
"Коли відчуваєш, що тобі не приділяють достатньо уваги, то ти просто вибираєш перше, що можеш знайти?" - йдеться в описі фото.
Стеллі 1,5 роки і вибір предметів, які вона носить своєму господареві, не обмежився газетою і капцями.
Стелла носить телефони, пульти, окуляри і так далі.
Нагадаємо, в американському місті Саутвік, штат Массачусетс, собака випадково влаштував пожежу в хазяйському будинку, крадучи залишені на плиті млинці.