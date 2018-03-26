Турбота за всяку ціну: собака приносить господареві випадкові предмети, щоб привернути увагу

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Тревіс Зандер поділився фото з його собакою Стелою і різними предметами, які Стела приносить своєму господареві, щоб той звернув на неї увагу, передає УНН з посиланням на 9GAG.

"Коли відчуваєш, що тобі не приділяють достатньо уваги, то ти просто вибираєш перше, що можеш знайти?" - йдеться в описі фото.

Стеллі 1,5 роки і вибір предметів, які вона носить своєму господареві, не обмежився газетою і капцями.

Стелла носить телефони, пульти, окуляри і так далі.

Нагадаємо, в американському місті Саутвік, штат Массачусетс, собака випадково влаштував пожежу в хазяйському будинку, крадучи залишені на плиті млинці.

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