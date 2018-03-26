Забота любой ценой: собака приносит хозяину случайные предметы, чтобы привлечь его внимание

"Когда чувствуешь, что тебе не уделяют достаточного внимания, то ты просто выбираешь первое, что можешь найти?" - говорится в описании фото.

Стелле 1,5 года и с выбор предметов, которые она носит своему хозяину, не ограничился газетой и тапками.

Стелла носит телефон, пульт, очки и так далее.

Напомним, в американском городе Саутвик, штат Массачусетс, собака случайно устроила пожар в хозяйском доме, воруя оставленные на плите блины.