Забота любой ценой: собака приносит хозяину случайные предметы, чтобы привлечь его внимание

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Трэвис Зандер поделился фотографией с его собакой Стеллой и различными предметами, которые она приносит своему хозяину, чтобы тот обратил на нее внимание, передает УНН со ссылкой на 9GAG.

"Когда чувствуешь, что тебе не уделяют достаточного внимания, то ты просто выбираешь первое, что можешь найти?" - говорится в описании фото.

Стелле 1,5 года и с выбор предметов, которые она носит своему хозяину, не ограничился газетой и тапками. 

Стелла носит телефон, пульт, очки и так далее.

Напомним, в американском городе Саутвик, штат Массачусетс, собака случайно устроила пожар в хозяйском доме, воруя оставленные на плите блины.

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