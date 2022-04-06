Турбота про найменших: "Наша Ряба" передала першу партію дитячого харчування благодійним фондам

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"За допомогою благодійних фондів продукт, виготовлений у Європі з найкращої курки без антибіотиків, поїде до малюків та родин, що через війну опинилися у складних обставинах", - зазначили в компанії.

"Наша Ряба" передає на благодійність всю партію свого нового продукту – дитячого харчування "КОКО" для дітей віком від 6 міс. до 1,5 років.

"Ідея випускати дитяче харчування з курочки "Наша Ряба" зʼявилася задовго до війни. Команда інновацій бренду знайшла в Європі завод, який може виготовляти продукт найвищої якості. У березні перша партія "КОКО" була готова і доставлена в Україну. Але в магазини не поїхала.

Враховуючи те, що через війну багато дітей опинилися в складних умовах, часто без засобів для існування, компанія вирішила передати всю партію дитячого харчування "КОКО" на благодійність. Для бренду "Наша Ряба" це ще один спосіб підтримати споживачів, зокрема найменших", - розповіли в компанії.

Аби допомога у вигляді дитячого харчування швидко доїхала до родин з дітками віком до 1,5 року, компанія заручилася підтримкою благодійних фондів та організацій. Зараз "Наша Ряба" передає дитяче харчування у Карітас України, Unicef, Фонд Маша, фонд Твоя опора, СОС Дитячі містечка України, Благодійний фонд Євгена Пивоварова. Залучає й благодійний фонд "МХП – Громаді". Перші партії смачних і натуральних супів-пюре з курки з овочами та гарбузом вже їдуть до діток Чернігівщини, Полтавщини, Сумської та Київської області. Найближчими днями дитяче харчування отримають родини і в інших регіонах України.

"Турбота про інших, єдність і добрі справи – це те, що допоможе Україні вистояти та перемогти. Якими б складними не були часи, "Наша Ряба" залишається поруч зі споживачами і підтримує українців", - наголосили в компанії.

Довідка

"Наша Ряба" – бренд охолодженої курятини високої якості, без антибіотиків та гормонів росту, належить міжнародній компанії МХП.

Використання новітніх технологій, дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм під час виробництва та фасування й оперативна доставка курятини вже давно зробили продукцію торгової марки лідером серед українських брендів. "Наша Ряба" піклується про українські сім’ї понад 20 років.

Раніше повідомлялось, що МХП передав вже понад вісім тисяч тонн гуманітарної допомоги на суму майже 500 тисяч гривень.