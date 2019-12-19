Турборежим "слуг народу" легалізує сьогодні купу корупційних схем - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Переважна більшість законопроєкт, які ухвалює ВР в турборежимі, — це законопроєкт, якими реалізовуються так звані “схеми”. І за таких обставин, діяльність наших антикорупційних органів не має жодного сенсу. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко.
Він вважає, що Верховна рада сьогодні робить все, аби корупційні схеми ставали частиною національного законодавства.
У якості прикладу, Гаврилечко навів нещодавно підписаний Президентом закон про скасування державної монополії на виробництво спирту, який, серед іншого, передбачає видачу окремим підприємствам спецдозволів КМУ на імпорт закордонного спирту в Україну.
“Щодо спецдозволів: всюди, де є якісь особливі умови для одних підприємств, і немає для інших, і робиться це абсолютно з нелогічних причин — це 100% ознака корупції. Відповідно, цей законопроект, який ухвалила ВР, як і переважна більшість законопроектів, які ухвалює ВР в турборежимі — це законопроекти, якими так звані „схеми“ стають легальними”, — сказав він.
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На думку Гаврилечко, надалі спиртовий закон матиме негативні наслідки.
“Адже раніше держава безпосередньо регулювала спиртову галузь, а зараз цим займатися не зможе. І чи не єдиним механізмом регуляції тут може бути, як у випадку із тютюновою продукцією, або встановлення МРЦ або через акцизи. Але я вже казав свою думку про МРЦ як бездієвий та непотрібний механізм. Коли це була державна монополія, держава абсолютно спокійно могла контролювати дві речі: якість продукції і можливість отримання гарантованого прибутку від продажу. Зараз держава сама себе позбавила можливості і отримувати гарантований дохід і відповідно контролювати якість”, — сказав експерт.
Як писав УНН, за прогнозами депутата Киви, більшість законів, ухвалених “слугами народу” у турборежимі, згодом можуть бути скасовані через рішення судів.