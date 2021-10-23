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Туніс вводить пропуск вакцинації проти COVID-19 для тунісців і всіх іноземних гостей

Київ • УНН

 • 14988 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Туніс вводить пропуск вакцинації проти COVID-19 тунісцям і всім іноземним відвідувачам, йдеться в президентському указі, передає Reuters, інформує УНН.

Туніс вводить пропуск вакцинації проти COVID-19 для тунісців і всіх іноземних гостей

Деталі

Згідно з указом, посадові особи, співробітники і гості повинні пред'явити карту, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу, для доступу до державних та приватних адміністрацій. Пропуск також буде потрібно для входу в кафе, ресторани, готелі і туристичні заклади, йдеться в повідомленні.

Робота співробітників, які не пройшли вакцинацію в державному і приватному секторах, буде припинена до пред'явлення паспорта вакцинації.

Пропуск вакцинації також буде необхідним документом для виїзду за кордон. У постанові говориться, що влада повинна пропускати кожного, хто пройшов вакцинацію. Він також буде виданий іноземним відвідувачам, які після прибуття пред'являть свідоцтво про вакцинацію.

Додамо

Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що понад 4,2 мільйона тунісців з приблизно 11,6 мільйона жителів завершили вакцинацію від COVID-19.

Минулого місяця Туніс повністю скасував нічну комендантську годину, приблизно через рік після того як його було введено.

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