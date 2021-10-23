Тунис вводит пропуск вакцинации против COVID-19 для тунисцев и всех иностранных гостей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Тунис вводит пропуск вакцинации против COVID-19 тунисцам и всем иностранным посетителям, говорится в президентском указе, передает Reuters, информирует УНН.
Детали
Согласно указу, должностные лица, сотрудники и гости должны предъявить карту, подтверждающую вакцинацию против коронавируса, для доступа к государственным и частным администрациям. Пропуск также потребуется для входа в кафе, рестораны, гостиницы и туристические заведения, говорится в сообщении.
Работа сотрудников, не прошедших вакцинацию в государственном и частном секторах, будет приостановлена до предъявления паспорта вакцинации.
Пропуск вакцинации также будет необходимым документом для выезда за границу. В постановлении говорится, что власть должна пропускать каждого, кто прошел вакцинацию. Он также будет выдан иностранным посетителям, которые по прибытии предъявят свидетельство о вакцинации.
Добавим
Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что более 4,2 миллиона тунисцев с примерно 11,6 миллиона жителей завершили вакцинацию от COVID-19.
В прошлом месяце Тунис полностью отменил ночной комендантский час, примерно через год после того как он был введен.
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