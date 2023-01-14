Тумани та до 7° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. По Україні сьогодні прогнозується відносно тепла погода, переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 14 січня без опадів, лише в західних областях дощ (вночі з мокрим снігом), у східних областях місцями невеликий сніг.
У більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний, у східних областях та південній частині східний, 5-10 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у західних областях та в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.