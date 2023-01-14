Туманы и до 7° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 14 января без осадков, лишь в западных областях дождь (ночью с мокрым снегом), в восточных областях местами небольшой снег.

В большинстве западных, центральных, южных областях и в Крыму ночью и утром туман. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, в восточных областях и южной части восточный, 5-10 м/с, в Карпатах ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных областях и в Крыму ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.