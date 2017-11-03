Тука вказав на ймовірні мотиви вбивства депутата у Сєвєродонецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Убитий депутат Сєвєродонецької міськради Сергій Самарський був відомою на Луганщині людиною з проукраїнськими поглядами і двома версіями щодо його вбивства можуть бути політична діяльність та бізнес. Про це повідомив заступник голови МТОТ, екс-голова Луганської ОДА Георгій Тука у Facebook, передає УНН.
"Вчора ввечері вбили відому на Луганщині людину - Сергія Самарського. Сергій був лідером фракції БПП "Солідарність" в міській раді Сєвєродонецька. Сергій був дуже активною людиною з проукраїнськими поглядами", - розповів Г.Тука.
"Не хочу впливати на хід слідства, але, з моєї точки зору, найбільш вірогідними версіями можуть бути дві: політична діяльність і бізнес", - зазначив він.
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З його слів, у Сєвєродонецьку вже біля двох років триває протистояння між мером і міською радою. "Голова фракції ОпоБлоку в міськараді за одну ніч після виборів знайшов порозуміння з депутатами з "Батьківщини" і "Радикальними" "патріотами" і створив своє царство в місті. Навколо цього тривають численні судові позови ще й досі. Одночасно, вже біля року з Луганщини надходять численні скарги від підприємців на тиск з боку обласної влади. Відбувся досить гучний скандал з блокуванням вулиць в Северодонецьку", - додав він.
Також Г.Тука зауважив, що відомому активісту Олександру Романівському нещодавно спалили будинок. "Хотів би нагадати, що вбивство мера Старобільська Володимира Живаги вдалось швидко розслідувати і затримати вбивць, завдяки камерам відео-спостереження, які розташував по місту місцевий підприємець Сергій Хлєбосолов", - вказав він.
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"Неодноразово казав про те, що мене непокоять негативні зміни в області, які відбуваються останнім часом", - підсумував Г.Тука.
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.