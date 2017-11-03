Тука вказав на ймовірні мотиви вбивства депутата у Сєвєродонецьку

ukru
18:53 • 61993 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 79482 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 109796 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 118629 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 167124 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120369 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109348 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133635 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121147 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123313 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.1 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 82160 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 123711 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 39739 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 48170 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 40195 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 61996 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 123711 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 167124 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 197561 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 207829 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 82160 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115404 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141670 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131378 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 161923 перегляди
Актуальне
Тука вказав на ймовірні мотиви вбивства депутата у Сєвєродонецьку

Тука вказав на ймовірні мотиви вбивства депутата у Сєвєродонецьку

Київ • УНН

 • 10255 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Убитий депутат Сєвєродонецької міськради Сергій Самарський був відомою на Луганщині людиною з проукраїнськими поглядами і двома версіями щодо його вбивства можуть бути політична діяльність та бізнес. Про це повідомив заступник голови МТОТ, екс-голова Луганської ОДА Георгій Тука у Facebook, передає УНН.

"Вчора ввечері вбили відому на Луганщині людину - Сергія Самарського. Сергій був лідером фракції БПП "Солідарність" в міській раді Сєвєродонецька. Сергій був дуже активною людиною з проукраїнськими поглядами", - розповів Г.Тука.

"Не хочу впливати на хід слідства, але, з моєї точки зору, найбільш вірогідними версіями можуть бути дві: політична діяльність і бізнес", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оприлюднено фото з місця вбивства депутата у Сєвєродонецьку

З його слів, у Сєвєродонецьку вже біля двох років триває протистояння між мером і міською радою. "Голова фракції ОпоБлоку в міськараді за одну ніч після виборів знайшов порозуміння з депутатами з "Батьківщини" і "Радикальними" "патріотами" і створив своє царство в місті. Навколо цього тривають численні судові позови ще й досі. Одночасно, вже біля року з Луганщини надходять численні скарги від підприємців на тиск з боку обласної влади. Відбувся досить гучний скандал з блокуванням вулиць в Северодонецьку", - додав він.

Також Г.Тука зауважив, що відомому активісту Олександру Романівському нещодавно спалили будинок. "Хотів би нагадати, що вбивство мера Старобільська Володимира Живаги вдалось швидко розслідувати і затримати вбивць, завдяки камерам відео-спостереження, які розташував по місту місцевий підприємець Сергій Хлєбосолов", - вказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку

"Неодноразово казав про те, що мене непокоять негативні зміни в області, які відбуваються останнім часом", - підсумував Г.Тука.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,329.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,007.24