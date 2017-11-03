Тука указал на вероятные мотивы убийства депутата в Северодонецке

"Вчера вечером убили известного в Луганской области человека - Сергея Самарского. Сергей был лидером фракции БПП "Солидарность" в городском совете Северодонецка. Сергей был очень активным человеком с проукраинскими взглядами", - рассказал Г.Тука.

"Не хочу влиять на ход следствия, но, с моей точки зрения, наиболее вероятными версиями могут быть две: политическая деятельность и бизнес", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародованы фото с места убийства депутата в Северодонецке

По его словам, в Северодонецке уже около двух лет продолжается противостояние между мэром и городским советом. "Председатель фракции ОппоБлока в горсовете за одну ночь после выборов нашел взаимопонимание с депутатами из "Батькивщины" и "Радикальными" "патриотами" и создал свое царство в городе. Вокруг этого продолжаются многочисленные судебные иски до сих пор. Одновременно, уже около года с Луганской области поступают многочисленные жалобы от предпринимателей на давление со стороны областной власти. Состоялся достаточно громкий скандал с блокировкой улиц в Северодонецке", - добавил он.

Также Г.Тука отметил, что известному активисту Александру Романивскому недавно сожгли дом. "Хотел бы напомнить, что убийство мэра Старобельска Владимира Живаги удалось быстро расследовать и задержать убийц, благодаря камерам видеонаблюдения, которые разместил по городу местный предприниматель Сергей Хлебосолов", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке

"Неоднократно говорил о том, что меня беспокоят негативные изменения в области, которые происходят в последнее время", - подытожил Г.Тука.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.