Тука указал на вероятные мотивы убийства депутата в Северодонецке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60100 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128391 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107209 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109772 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107968 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100858 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105628 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102655 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Тука указал на вероятные мотивы убийства депутата в Северодонецке

Тука указал на вероятные мотивы убийства депутата в Северодонецке

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Убитый депутат Северодонецкого горсовета Сергей Самарский был известным в Луганской области человеком с проукраинскими взглядами и двумя версиями относительно его убийства могут быть политическая деятельность и бизнес. Об этом сообщил заместитель главы МТОТ, экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука в Facebook, передает УНН.

"Вчера вечером убили известного в Луганской области человека - Сергея Самарского. Сергей был лидером фракции БПП "Солидарность" в городском совете Северодонецка. Сергей был очень активным человеком с проукраинскими взглядами", - рассказал Г.Тука.

"Не хочу влиять на ход следствия, но, с моей точки зрения, наиболее вероятными версиями могут быть две: политическая деятельность и бизнес", - отметил он.

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По его словам, в Северодонецке уже около двух лет продолжается противостояние между мэром и городским советом. "Председатель фракции ОппоБлока в горсовете за одну ночь после выборов нашел взаимопонимание с депутатами из "Батькивщины" и "Радикальными" "патриотами" и создал свое царство в городе. Вокруг этого продолжаются многочисленные судебные иски до сих пор. Одновременно, уже около года с Луганской области поступают многочисленные жалобы от предпринимателей на давление со стороны областной власти. Состоялся достаточно громкий скандал с блокировкой улиц в Северодонецке", - добавил он.

Также Г.Тука отметил, что известному активисту Александру Романивскому недавно сожгли дом. "Хотел бы напомнить, что убийство мэра Старобельска Владимира Живаги удалось быстро расследовать и задержать убийц, благодаря камерам видеонаблюдения, которые разместил по городу местный предприниматель Сергей Хлебосолов", - отметил он.

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"Неоднократно говорил о том, что меня беспокоят негативные изменения в области, которые происходят в последнее время", - подытожил Г.Тука.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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