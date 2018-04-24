Тука: щоб на Донбасі встановився стійкий мир, можуть знадобитися десятиліття
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Для того, щоб на сході України встановився стійкий мир, можуть знадобитися десятиліття. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука, інформує УНН.
“У сприйнятті переважної більшості громадян мир — це припинення вогню. А є таке більш фахове поняття як стійкий мир. І от розбудова стійкого миру може тривати десятиріччями, бо ми дістали величезні рани”, — сказав він.
Тука пояснив: “І насамперед, ідеться не про зруйновані об’єкти інфраструктури. Хоч якби це було прикро і боляче родинам загиблих, але мова не про людські втрати. Загинула одна людина, а скільки навколо неї людей дістали моральні, емоційні, психологічні травми. Ось про що мова. І щоб ці рани затягнулися, знадобляться роки і роки”.
Як повідомляв УНН, Тука розповів, чим має займатися “комісія з примирення” на Донбасі.