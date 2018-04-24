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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тука: чтобы на Донбассе установился устойчивый мир, могут понадобиться десятилетия

Киев • УНН

 • 13116 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Для того, чтобы на востоке Украины установился устойчивый мир, могут понадобиться десятилетия. Об этом в эфире “5 канала” заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука, информирует УНН.

Тука: чтобы на Донбассе установился устойчивый мир, могут понадобиться десятилетия

“В восприятии подавляющего большинства граждан мир — это прекращение огня. А есть такое более профессиональное понятие как устойчивый мир. И вот развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями, потому что мы получили огромные раны”, — сказал он.

Тука пояснил: “И прежде всего, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры. Хотя как бы это не было обидно и больно семьям погибших, но речь не о людских потерях. Погиб один человек, а сколько вокруг нее человек получили моральные, эмоциональные, психологические травмы. Вот о чем речь. И чтобы эти раны затянулись, понадобятся годы и годы”.

Как сообщал УНН, Тука рассказал, чем должна заниматься “комиссия по примирению” на Донбассе.

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