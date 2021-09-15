Туберкульоз: у серпні в Україні зареєстровано 1 622 випадки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У серпні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 622 випадки туберкульозу. Про це інформує Центр громадського здоров’я України в Facebook, передає УНН.
Деталі
Серед виявлених випадків:
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- 1 228 нових випадків захворювання;
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- 279 пацієнтів з рецидивом;
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- 25 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
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- 69 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
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- 21 інший випадок;
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- 0 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.
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Загалом у серпні 2021 року від туберкульозу лікувалася 12 951 людина.
Сьогодні в Україні туберкульоз виліковний, а лікування протитуберкульозними препаратами абсолютно безоплатне, зазначають в Центрі громадського здоров’я.
"Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень. Піклуйтеся про своє здоров’я, регулярно робіть профілактичні огляди та вчасно вакцинуйте дітей", - йдеться в повідомленні.
Довідково
Туберкульоз зазвичай вражає легені, рідше зачіпаючи інші органи і системи. Mycobacterium tuberculosis передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі і чханні хворого. Найчастіше після інфікування мікобактеріями захворювання протікає у безсимптомній, прихованій формі, але приблизно один з десяти випадків прихованої інфекції, в кінці кінців, переходить в активну форму.