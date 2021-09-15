Туберкульоз: у серпні в Україні зареєстровано 1 622 випадки

Деталі

Серед виявлених випадків:



1 228 нових випадків захворювання;



279 пацієнтів з рецидивом;



25 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;



69 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;



21 інший випадок;



0 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.



Загалом у серпні 2021 року від туберкульозу лікувалася 12 951 людина.

Сьогодні в Україні туберкульоз виліковний, а лікування протитуберкульозними препаратами абсолютно безоплатне, зазначають в Центрі громадського здоров’я.

"Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень. Піклуйтеся про своє здоров’я, регулярно робіть профілактичні огляди та вчасно вакцинуйте дітей", - йдеться в повідомленні.

Довідково

Туберкульоз зазвичай вражає легені, рідше зачіпаючи інші органи і системи. Mycobacterium tuberculosis передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі і чханні хворого. Найчастіше після інфікування мікобактеріями захворювання протікає у безсимптомній, прихованій формі, але приблизно один з десяти випадків прихованої інфекції, в кінці кінців, переходить в активну форму.