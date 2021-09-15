Туберкулез: в августе в Украине зарегистрировано 1 622 случая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В августе 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1 622 случая туберкулеза. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает УНН.
Детали
Среди выявленных случаев:
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- 1 228 новых случаев заболевания;
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- 279 пациентов с рецидивом;
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- 25 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;
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- 69 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
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- 21 другой случай;
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- 0 пациентов с неизвестной историей предыдущего лечения.
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Всего в августе 2021 года от туберкулеза лечились 12 951 человек.
Сегодня в Украине туберкулез излечим, а лечение противотуберкулезными препаратами абсолютно бесплатное, уточнили в Центре общественного здоровья.
"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. Заботьтесь о своем здоровье, регулярно делайте профилактические осмотры и вовремя вакцинируйте детей", - говорится в сообщении.
Справка
Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции, в конце концов, переходит в активную форму.