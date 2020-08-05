ЦВК звернулася до Нацполіції через велику кількість змін виборчих адрес на Одещині

"4 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час подання до органів ведення Державного реєстру виборців звернень щодо зміни виборчих адрес громадян на адреси фактичного проживання, що належать до територій Кароліно-Бугазької сільської (Білгород-Дністровський район), Таїровської селищної та Фонтанської сільської (Одеський район) територіальних громад Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення прийняте у звʼязку з виявленням Комісією під час здійснення повноважень розпорядника Реєстру значної кількості звернень виборців щодо зміни їх виборчих адрес на адреси фактичного місця проживання, що належать до територій вищезазначених територіальних громад.

Наголошується, що при цьому багато звернень стосуються зміни виборчих адрес виборців на адресу одного і того самого житлового будинку або навіть квартири в ньому. А їх сумарна кількість становить понад 86 % загальної кількості звернень, задоволених органами ведення Реєстру, що здійснюють свої повноваження на території Одеської області.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, чи зміняться повноваження політичних партій через ліквідацію районів.