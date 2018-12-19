ЦВК затвердила порядок доступу НАЗК до держреєстру виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила порядок доступу Національному агентству з питань запобігання корупції до бази даних Державного реєстру виборців. Такий проект рішення сьогодні схвалили члени Центрвиборчкому, передає кореспондент УНН.
"Цією постановою пропонується затвердити порядок доступу Національного агентства з питань запобігання корупців до бази даних Державного реєстру виборців. Встановити форму попередження про відповідальність за порушення вимог закону "Про Державний реєстр виборців", - оголосив проект рішення на засіданні ЦВК член Комісії Олег Конопольський.
Він також зазначив, що проектом документу передбачається встановлення форми відомості про надання працівникам НАЗК засобів доступу до баз даних Держреєстру виборців.
Після цього члени ЦВК проголосували за проект рішення. Це рішення буде направлено НАЗК та Держспецзв'язку.
Раніше ЦВК затвердила бюджет для виборів президента і народних депутатів.